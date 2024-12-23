Edirne’nin Keşan ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada baba ve oğlu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, dün saat 10.30 sıralarında İspat Cami Mahallesi Şehit Jandarma Er Hasan Yavuz Sokak’ta seyreden O.E. yönetimindeki 34 EIL 043 plakalı hafif ticari araç ile M.A. yönetimindeki 22 ADL 758 plakalı hafif ticari araç, Burma Sokak kesişiminde çarpıştı. Kazada M.A. ile araçta bulunan oğlu S.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.