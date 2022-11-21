Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kocasinan Mahallesi Ahmet Çalışkan Caddesi üzerinde meydana geldi. U.K. yönetimindeki 22 ACJ 390 plakalı otomobil ile A.A.C. idaresindeki 34 DCL 797 plakalı panelvan araç çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kısa süreliğine trafiğe kapanan yol, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Edirne’de otomobil ile bir panelvan aracın çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.