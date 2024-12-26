Edirne’de huzurevi sakinleri için sıra gecesi programı düzenlendi.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı huzurevinde eğlence programı organize edildi. Programda, huzurevinde hizmet alan yaşlı vatandaşların eğlenceli vakit geçirebilmesi için aktiviteler yapıldı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı programda yaşlılar gönüllerince eğlendi. Geceye katılan Edirne Valisi Yunus Sezer ve Eşi Canan Sezer de huzurevi sakinleri ile sohbet ederek bir ihtiyaçları olup olmadığını sordular.

"Acısıyla tatlısıyla bir yıl geçti "

Edirne Valisi Yunus Sezer programda yaptığı konuşmada, 2024 yılının acısıyla tatlısıyla geçtğini ve 2025 yılına hem ülke olarak hem millet olarak daha güçlü bir şekilde girilmesini temenni etti. Huzurevi sakinlerine daha sağlıklı ve huzurlu bir yıl dileyen Vali Sezer, “Allah sizlerin duasından bu milleti mahrum bırakmasın. Ülkemiz sizin dualarınızla, güzel ve iyi niyetleri ile beraber daha güzel günleri görecektir. Bize bıraktığınız, bizlerinde gelecek nesilleri bırakacağı Türkiye, bugünkü Türkiye’den daha güzel bir ülke olacaktır. Bu ülke için hepinizin çok büyük emekleri var. Bu emeklerinizi milletimiz unutmaz. Bir validen öte evladınız olarak her birinizin 24 emrinde olduğumuzu bilmenizi isteriz” ifadelerine yer verdi.

"Büyüklerimizle beraber eğlenelim istedik"

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, "Kış aylarında sıra gecesi yapıp büyüklerimizle beraber eğlenelim ve onlarla beraber türküler söyleyelim istedik. Daha önce de yapmıştık ve çok sevmişlerdi. Bizde bunun üzerine çok sevindik ve sayın valimize ilettik. Kendileri de bizi kıramayarak geldiler" dedi.

Renkli görüntülerin yaşandığı sıra gecesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu türkü söyleyerek geceye renk kattı. Yaşlılar da Tohumcu’ya alkışlarıyla eşlik etti.

Yaşlılar, kurum müdürleri ve huzurevi personeli beraber türküler söyleyip oyun havaları eşliğinde keyifli bir akşam geçirdiler.