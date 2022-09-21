Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mustafa D., Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Edirne Karaağaç Mahallesi’nde meydana geldi. Kafeteryaların yoğun olduğu cadde üzerinde karşılaşan İlhan E. ile Mustafa D. tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine İlhan E.’nin yanında bulunan tabancayla açtığı ateş sonucu Mustafa D. bacağından yaralandı.

Edirne’de iki husumetli arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi ayağından yaralandı.

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