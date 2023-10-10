Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2032-2024 eğitim-öğretim yılında üniversiteye başlayan hekim adayları için “Beyaz Önlük Giyme Töreni” düzenledi.

Balkan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen törende hekim adayı öğrenciler, beyaz önlüklerini eğitim alacakları hocalarının ellerinden giydi. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından her yıl düzenlenen ve geleneksel hale gelen “Beyaz Önlük Giyme Töreni” gerçekleştirildi. Törende, hekimliğe ilk adımlarını atan 287 tıp fakültesi birinci sınıf öğrencisi, aileleri önünde beyaz önlüklerini giymenin heyecan ve gururunu yaşadı.

Tören; saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunması, Trakya Üniversitesi tanıtım filminin izlenmesinin ardından açılış konuşmaları ile başladı.

Törende Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesini birinci olarak kazanan ve dönem arkadaşları adına bir konuşma yapan Yavuz Kaan Ündücü, Trakya Üniversitesinin bir üyesi olmaktan dolayı gurur duyduğunu belirterek, “Çok zorlu bir sınav sürecinden geçtik ve başarılı olarak tarihin ilk çağlarından beri kutsal kabul edilen hekimlik mesleğine bugün ilk adımlarımızı attık. Küçüklüğümden beri bir meslek hayali kurduğumda bilim insanı olmayı isterdim. Evren içendeki değişimler ve olaylar beni çok etkilerdi. Yıllar içerisinde bu ilgi ve alakam evrenden, o evreni anlamlandıran akla ve son olarak bu aklın sahibi olan insana yöneldi. Bu sebeple insanı anlayan ve araştıran hekimlik mesleğinin kendim adına en doğru meslek olduğuna karar verdim" dedi.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Filiz Akata, “Trakya Üniversitesi’nin kuruluşunun 41. yılında, bugün pırıl pırıl 287 genç evladımız tıp fakültesi eğitimine başlayacaklar. Bu eğitim öğretim döneminde toplamda bin 828 öğrenciye eğitim vermekteyiz. Söz konusu tıp eğitimi olunca deneyimli, donanımlı ve köklü bir fakülte olması geçekten çok büyük önem taşımaktadır. Tıp fakültemizde temel tıp bölümlerinde 10, dahili tıp bilimleri bölümüne 19, cerrahi tıp bilimlerinde 13 ana bilim dalı ve bu ana bilim dallarına ait 32 bilim dalı bulunmaktadır. Fakültemizde 106 profesör, 44 doçent, 50 doktor öğretim üyesi, 9 öğretim görevlisi ve 639 araştırma görevlisi doktor bulunmaktadır. Değerli öğretim üyelerimiz tecrübelerini paylaşarak, rol model olarak sizleri çağdaş, evrensel bilgilerle donatılmış genç doktorlar olarak yetiştirmek ve topluma kazandırmak için kucaklamaya hazırlar. Başarılarınız hepimizi gururlandıracak” diye konuştu.

Öğrencilerin akredite edilmiş bir tıp fakültesinde eğitim göreceklerini vurgulayan Prof. Dr. Filiz Akata, “Öğrencilerimiz ve hastalarımız için Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanemiz bin yataklı olup Balkanların en büyük hastanesidir. Hizmet ettiği hinterland çok geniş. Hasta potansiyelinin çok olması ve imkanlar sayesinde öğrencilerimizin daha çok vaka görmesini ve daha iyi eğitim almalarını sağlamakta, öğrencilerimizin özgüvenini tazelemektedir. Tıp eğitimi, her yerde ve her zaman çok zordur. Tıp eğitimi, tıp fakültesinde başlamakta ve yaşam boyu devam etmektedir. Adanmışlık ve büyük bir emek gerektiren bir meslektir doktorluk. Mesleğinizin sizin hayatınızın önemli bir parçası olacağını unutmayınız. Sizler tarihi bir açık hava müzesi olan, Osmanlı İmparatorluğunda başkentlik yapmış, Fatih’in doğduğu şehir olan Edirne’de 41 yıllık bir geçmişi olan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenim göreceksiniz” şeklinde konuştu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Aydoğdu ise üniversiteleri hakkında bilgi vererek, “Trakya Üniversitesi 1982 yılında kurulmuş, 41 yaşına erişmiş köklü bir üniversite. Son yıllarda akreditasyon çalışmalarına büyük önem vermekteyiz. Bu kapsamda Türkiye’de ilk 50 üniversite içerisinde yer aldık. Bu yıl üniversite sınavına girecek kızı olan bir baba olarak öncelikle aileleri tebrik ediyorum. Hocalarıma da göstermiş oldukları ve gösterecekleri emeklerden dolayı teşekkür ederim. Sevgili öğrenciler sizlere beyaz melekler olarak seslenmek istiyorum. Doktorluk mesleği çok kutsal bir meslek. Bunun farkında olarak eğitiminizi devam ettirmenizi dilerim. Başarılı bir eğitim hayatı diliyorum” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından Tıp Fakültesi öğrencilerine beyaz önlüklerin giydirilmesi ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Filiz Akata tarafından Beyaz Önlük Andı’nın okutulmasıyla tören programı sona erdi.