Edirne’de gündüz vakti meydana gelen silahlı çatışmada 1 kişi yaralanırken, yaralının yere yığıldığı anlar kameralara yansıdı. Saldırganlar, olayın ardından kaçarken yakalandı.

Olay, Talatpaşa Caddesi’nde saat 14.00 sularında meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, iki grup arasındaki tartışma kavgaya dönüştü ve gruplar silah çekerek birbirine ateş açtı. U.K. tarafından vurulan O.D., motosikletiyle Ayşekadın durağına kadar gelerek yere düştü. 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine gelerek yaralıyı hastaneye kaldırdı. Saldırgan U.K., Göçmen Çeşme Sokak’ta kaçarken polis ekipleri tarafından yakalanarak Edirne Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.