Bunlar da ilginizi çekebilir

Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında tahkikat başlatıldı.

Bursa’da çocukların kavgasına büyükler dahil oldu, kavga anı kamerada

Bursa’da çocukların kavgasına büyükler dahil oldu, kavga anı kamerada

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürüne geçit vermiyor. Yabancı plakalı bir araçta polis ekiplerince yapılan arama sonucu gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 16 araç motor beyni, 6 otomatik ABS beyni, 60 hava yastığı tüpü, 17 airbag yan tüpü,1 mini otomobil buzdolabı ele geçirildi.

Edirne’de polis ekiplerince yabancı plakalı bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.