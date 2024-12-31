Edirne’de otel, kafe, restoran gibi toplu tüketim ve gıda satış yerlerinde denetim ve numune alma işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Ekipleri yılbaşı öncesinde, tüketicilerin güvenli ve sağlıklı ürünlere ulaşabilmesini sağlamak amacıyla, otel, kafe, restoran gibi toplu tüketim ve gıda satış yerlerinde denetim ve numune alma işlemlerine devam ediyor. Otel ve işletmelerde titiz bir gıda denetimi gerçekleştirdi. Kontrol görevlileri denetimler esnasında işletmelere halk sağlığı ve gıda güvenliği ile ilgili bilgilendirme de yaptı.