Edirne’de vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda harekete geçen Ticaret İl Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, kentteki esnafı dolaşarak fiyat etiket denetimi yaptı.

Edirne’de vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda harekete geçen Ticaret İl Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, kentteki esnafı dolaşarak fiyat etiket denetimi yaptı.

Ekipler, Edirne’nin en işlek ve turistlerin en çok alışveriş yaptığı noktalarından birisi olan Saraçlar Caddesi’ndeki esnafları tek tek dolaşarak fiyat etiket denetimi gerçekleştirdi. Mağazalarda yapılan denetimde kasa ve raf fiyatları karşılaştırıldı. Yapılan denetimlerde ürünlerde KDV dahil satış fiyatlarını gösteren etiketlerin olup olmadığına bakıldı. Satışa sunulan ürünlerde fiyat etiketi bulunmayan mağazalar uyarıldı.

"Denetimleri yararlı buluyorum"

İş yerine denetim yapılan Saraçlar Caddesi esnafı Metin Barmanbay, özellikle yabancı müşterilerin yoğun olduğu bölgelerde yapılan bu denetimi yararlı bulduğunu söyledi.

"Fazla fiyat söyleyenlerden olmayalım"

Yurtdışına alışverişe gittiği zaman 20 dolarlık bir yere 100 dolar para verdiğini hatırlatan Barmanbay, "Turiste her yerde fazla fiyat söyleniyor bizde o fazla fiyat söyleyenlerden olmayalım. Yapılan uygulama ve denetimler kesinlikle taktir edilesi bir hareket ve esnaf olarak bu tarz denetimlerin arkasındayız" dedi.

Ekipler ayrıca yapılan denetimlerde esnafa güvensiz ürünlere karşı dikkatli olmaları gerektiği hususlarında da bilgilendirmede bulundu.