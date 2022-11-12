Edirne’de fırıncılar ekmek pişirirken, sanayi ustaları da oto tamiri yaparken ’Çök-Kapan-Tutun’ tatbikatına yakalandı.

Edirne’de fırıncılar ekmek pişirirken, sanayi ustaları da oto tamiri yaparken ’Çök-Kapan-Tutun’ tatbikatına yakalandı.

Türkiye genelinde uygulanan ’Çök-Kapan-Tutun’ tatbikatı Edirne’de de gerçekleştirildi. Edirne İl Jandarma Komutanı Albay Taşkın Keleş ekmek fırınında, Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar da Edirne Yeni Sanayi Sitesi’ndeki oto tamircide tatbikata katıldı. Saat 18.57 olduğunda telefonlara gelen ikazın ardından, "Çök, kapan, tutun" hareketi uygulandı. Fırına ekmek almaya gelen vatandaşlar da tatbikata katıldı. Çok faydalı bir adım atıldığına değinen Edirne İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, “Bu uygulama tüm Türkiye’de ve Edirne’de de yapıldı. Görevli AFAD arkadaşlarımız bize neler yapmamız gerektiğini anlattı. Birden sirenler çalmaya başlayınca ‘Çök Kapan Tutun’ tatbikatını uyguladık. Bu tür tatbikatları deneyerek ve yaparak uyguladığımızda daha çok aklımızda kalıyor. AFAD ekiplerine ve yetkililerimize çok teşekkür ediyorum. Sanayide çalışan arkadaşlarımızda tatbikatı çok güzel uyguladılar” dedi.

AFAD görevlisi Nergis Sağlam, “Evet bugün 12 Kasım saat 12.57’de ülke genelinde deprem tatbikatı gerçekleştirdik. ‘Çök Kapan Tutun’ hareketini uyguladık. Bu hareket bizleri deprem anında yaralanmalardan korunmak için tasarlanmış için tasarlanmış diyebilirim. Tüm halkımızla birlikte saatler 18.57’yi gösterdiğinde alarmlar çaldığında bu işlemi gerçekleştirdik. Başarılı olduğumuzu düşünüyorum” şeklinde konuştu. Edirne’de fırın işletmecisi Sezgin Geldi ise, “Tüm Türkiye’de olduğu gibi bizde bugün İl Jandarma Komutanımız ve AFAD personellerimizle birlikte ‘Çök Kapan Tutun’ hareketini yaptık. Fırınımıza gelen müşterilerimizde bizimle aynı hareketleri yaptı. Tüm vatandaşları bilinçlendirmemiz bizim insan olarak bir görevimizdir. Bu anlamda ellimizden geldiğince hazırız” ifadelerini kullandı.