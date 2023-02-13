Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerden etkilenen vatandaşlar için Edirne’de vatandaşlarla birlikte yardım merkezine gelen film çekim ekibi, hızlı bir şekilde koordine sağlamak amacıyla telsizleriyle iletişim kuruyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerden etkilenen vatandaşlar için Edirne’de vatandaşlarla birlikte yardım merkezine gelen film çekim ekibi, hızlı bir şekilde koordine sağlamak amacıyla telsizleriyle iletişim kuruyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6’lık depremlerden etkilenen vatandaşlar için yardım kampanyası sürüyor. Edirne’de yardım kampanyasının başladığı ilk andan itibaren Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu’na akın eden vatandaşlar el birliğiyle depremzedeler için yardım çalışmalarını sürdürüyor. Yardım toplama merkezine gelen film çekim ekibi de daha hızlı koordinasyon sağlamak için telsizlerden yararlanıyor.

Spor salonuna yardıma gelen film ekibinden Salih Bölme, telsizler sayesinde hızlı bir şekilde iletişime geçip koordinasyon sağladıklarını ifade etti. Bölme, “Biz film ekibiyiz. Film ekibi çalışanları olarak telsizlerimizle daha donanımlı oluyoruz. Telsizlerimiz sayesinde tırlarda yükleme aşamasında istenilen malzeme ne ise hızlı bir iletişim sağlayarak söyleyebiliyoruz. Mesela birinci tırda ne kadar battaniye ihtiyacı var ise telsizler ile hızlı bir şekilde iletişime geçip koordinasyon sağlıyoruz. Film ekiplerine seslenmek istiyorum, film ekiplerinde olup boşta olan insanların lütfen telsizlerini takıp yardım merkezlerine gitmelerini canı gönülden istiyorum. İşi ne kadar hızlandırabilirsek o kadar iyi oluyor” ifadelerini kullandı.