İ.A., R.C., E.E. hakkında Terör örgütüne üye olma suçundan ve araç sürücüsü Y.K. hakkında Göçmen Kaçakçılığı suçundan tahkikat başlatıldı.

Gözaltına alınan şüphelilerden İ.A’nın aranması olduğu tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM Büro Amirliği yasadışı yolarla yurtdışına çıkmak isteyen 3 FETÖ/PDY üyesi olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler yaptıkları takip sonucunda İ.A., R.C., E.E., ve şoför Y.K’yı yakalandı.

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