Evrim Kaşıkçı’nın uzun yıllara dayanan akademik araştırmalarının ürünü olan “Nehrin Ötesi” kitabı ve aynı adı taşıyan şarkısı, dinleyici ve okuyucularla buluştu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği üyesi ve akademisyen Evrim Kaşıkçı, uzun yıllar süren saha araştırmalarını ve akademik çalışmalarını bir araya getirerek “Nehrin Ötesi - Yunanistan Kumçiftliği (Orestiada) Gagauzları Halk Kültürü” kitabını okuyucularla buluşturdu.

Kitap, Trakya Üniversitesi Yayınları tarafından basıldı ve bölgedeki Gagauz topluluğunun halk kültürünü derinlemesine ele alıyor.

Kaşıkçı, Edirne ve çevresinde yaşayan etnik topluluklar üzerine yaptığı çalışmalarla tanınıyor. “Nehrin Ötesi” kitabı da, Edirne ve Yunanistan’daki ortak kültürel mirasa dair önemli bir belge niteliği taşıyor. Kitap, özellikle mübadele öncesinde Edirne’de yaşayan Gagauzların kültürel yapısını anlamak isteyen araştırmacılar için değerli bir kaynak oluşturuyor.

ŞARKIYLA ANLATILAN GÖÇ HİKAYESİ

Kitaba ek olarak, Kaşıkçı’nın aynı isimli şarkısı da dinleyicilerle buluştu. Şarkının melodisi, Yunan müzisyen Nikos Grammatidis’in buzukisiyle başlarken, bestesi ve sözleri Evrim Kaşıkçı’ya ait. Şarkı, Meriç Nehri’nin iki yakasında yaşanan ayrılıklara, göçlere ve hatıralara dokunan duygusal bir eser olarak öne çıkıyor.

Şarkının sözlerinde göçün ve kayıpların yarattığı hüzün, aşk temasıyla birlikte işleniyor.

“Aşık oldum, karşı kıyının gülüne, Meftun oldum, gözlerine.” sözleri iki yakada ayrı düşen insanların özlemini anlatırken, müzikle harmanlanan duygusal derinliği artırıyor.

YAPAY ZEKA İLE HAZIRLANAN MÜZİK KLİBİ

Bu arada şarkının en dikkat çeken unsurlarından biri de video klibinin yapay zeka teknolojisi kullanılarak hazırlanması oldu.

İlkay Demiralay tarafından oluşturulan bu klip, Türkiye’de yapay zeka ile hazırlanan müzik videoları arasında öncülerden biri olarak öne çıkıyor. Göç ve hasret temasını işleyen klip, nehrin iki yakasındaki kavuşamayan iki aşığın hikayesini görsel bir anlatımla sunuyor.

“Nehrin Ötesi” kitabı, Trakya Üniversitesi Yayınları aracılığıyla temin edilebilirken, “Nehrin Ötesi” şarkısı, Spotify, YouTube, Apple Music ve diğer dijital platformlarda dinlenebiliyor.