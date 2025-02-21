Edirne’de Osmanlı Devleti döneminde yaptırılan 5 buçuk asırlık Evliya Kasım Paşa Camisi ve ecdat yadigarı mezar taşları yoğun tahribata uğramasının ardından restorasyona alınarak eski ihtişamına kavuşturulması hedefleniyor.

Osmanlı devleti döneminde Fatih Sultan Mehmet ve 2. Murat’ın vezirliğini yapan Evliya Kasım Paşa kendi ismini verdiği camiyi Tunca Nehri kenarında 1478 yılında yaptırdı. Tunca Nehri’ndeki taşkınlardan dolayı su baskınına uğrayan Evliya Kasım Paşa Camii 1950 yılında alınan karar ile ibadete ve ziyarete kapatılmıştı.

Edirne Valisi Yunus Sezer’in girişimleriyle yerinde restorasyona alınan Evliya Kasım Paşa Camisinde çalışmalar devam ediyor.

İstanbul’u fetheden Fatih Sultan Mehmet’in vezirliğini yapan Evliya Kasım Paşa’nın hem camisi hem de caminin yanı başında bulunan kabri yenileme çalışmalarını Edirne Valisi Yunus Sezer, yetkililerden bilgi aldı.

Vali Sezer, yapılacak çalışmaların ardından caminin eski ihtişamına kavuşacağını belirtti.