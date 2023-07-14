Polis Eşleri Derneği Edirne Şubesi tarafından, "En İyi Narkotik Polisi Anne" konulu seminer düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binasındaki konferans salonunda düzenlenen semirene, Polis Eşleri Derneği Edirne Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Nilüfer Alçalar, polis eşleri, dernek üyeleri ve kadın personel katıldı.

"En İyi Narkotik Polisi: Anne" ile narkotik suçlarına en hızlı müdahale ve mücadeleyi üst seviyeye çıkarmak için kurulan “Uyuma” projeleri çerçevesinde bilgilendirme çalışmaları sürüyor. Çalışmalar çerçevesinde Polis Eşleri Derneği Edirne Şubesi tarafından düzenlenen seminerde. “En İyi Narkotik Polisi: Anne” projesi ve “Uyuma” uygulaması hakkında bilgi verildi. Madde kullanımı ve müptelalığa karşı bilgilendirme yapan ekipler, madde müptelalığının önlenmesi ve mücadele ile ilgili izlenmesi gereken yollar hakkında sunum yaptı.