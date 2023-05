Edirne’ye özgü ve kentte faaliyet gösteren kadın kooperatifleri tarafından tamamen doğal yöntemlerle üretilen kuskus, acılı tarhana, süt reçeli, sebzeli erişte, ıspanaklı erişte, tarhana, kahvaltılık tuz-biber ve erişte markalaşarak satışa sunulmaya başlandı.

Valilik girişimleriyle 2021 yılında kurulan Şehir Gönüllüleri Vakfı koordinesinde kentte üretim yapan 17 kadın kooperatifi, süt reçelinden, tarhanaya, kuskustan, erişteye yöresel ürünler üreterek ev ekonomisine katkı sunuyor.

Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı tarafından geliştirilen ürünler, düzenlenen toplantıda tanıtıldı. Tanıtımın ardından ürünlerin tadına bakıldı.

Toplantıda konuşan Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Edirne’nin kadın kooperatiflerini en iyi temsil eden illerin başında geldiğini söyledi. Ülke genelinde ve diğer alanlarda da internetin sağladığı imkanlarla birlikte artık dünyanın her açıdan birbirine çok yakın olduğuna değinen Vali Kırbıyık, Bunun avantajlarını kullanmak gerektiğini ve bu durumda ortaya çıkan en önemli unsurun markalaşma olduğuna dikkat çekti.

Kendisi de doğrudan bir marka olan Edirne’de yeni bir marka oluşturmanın ve bunun lansmanını yapmanın zorluğunu yaşadığını belirten Vali Kırbıyık, şehrin tarihine ve kültürüne bakıldığında birçok markayı oluşturmuş, hayata geçirmiş özünde barındıran bir şehir olduğunu ifade etti.

"Edirne Türkiye’ye örnek olan bir şehir"

Yeni durumlar karşısında herkesin yeni aksiyonlar alması gerektiğini belirten Kırbıyık, "Dünyada toplumsal gelişmişliğin en önemli göstergelerinden birisinin kadının toplum içerisindeki statüsüdür. Kadın ne kadar çok sosyal ve ekonomik hayatta yer alırsa o toplumda gelişmişliği o kadar ön plana çıkar ve daha ileriye gider. Biz de her geçen yıl ve her geçen dönem bunun çok daha olumlu bir noktaya gittiğini hep birlikte görüyoruz. Aslında Edirne bu anlamda da tüm Türkiye’ye örnek olan müstesna bir şehir. Kadınlarımız gerçekten sosyal, ekonomik ve kültürel hayatın her noktasında çok başarılı örneklerle karşımıza çıkmaktalar. Ön plana çıkan hamlelerden birisi kadın kooperatifleri oldu. Edirne de kadın kooperatiflerini en iyi temsil eden illerin başında geliyor. Hali hazırda 17 kadın kooperatifimiz çeşitli alanlarda faaliyetlerini sürdürüyor" ifadelerine yer verdi.

"Geçen yıl toplam 18 milyar TL tarımsal hasıla elde ettik"

Bir diğer önemli unsurun da üretim olduğuna değinen Vali Kırbıyık, "Ülkeler Uluslararası boyutta gerçekten güç kazanmak ve sözünü geçirmek istiyorsa üretmek zorunda. Tabii bu üretim yerelden başlıyor, geneli kapsayacak şekilde ilerliyor. Hem teknolojinin hem sanayinin hem tarımın her noktasında üretme zorunluluğumuz var. Biz o anlamda özellikle tarımsal üretim açısından özel bir şehiriz. Geçen yılın verilerine baktığımızda 15 milyar TL’ye yakını tarımsal üretim 3 milyar TL’ye yakın hayvansal üretim olmak üzere yıllık toplam 18 milyar TL tarımsal hasıla elde ettik. Tabii bunu turizm ve sanayiyle devam ettiren bir şehir. Bu anlamda da emek koyan, gayret eden tüm girişimcilerimize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Programda konuşan Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı Müdürü Hicran Bali, projeyi katılımcılara anlattı. Kadınların evden çıkıp kendilerine ait ekonomik gelir elde etmeleri amacıyla Edirne Valiliği’nin destekleriyle kadın kooperatiflerinin kurulduğunu hatırlatan Bali, ürettikleri ürünlerin satılması ve pazarlanması konusunda destek olmak amacıyla markalaşma yolunda birçok projeye dahil olduklarını söyledi.

Ürünler, Karaağaç’taki proje uygulama merkezi, Selimiye Cami arkasındaki açılışı yapılan mağazada ve gurmedirsen sitesi üzerinden satışa sunulacak.

Edirne’de faaliyet gösteren Halk Eğitim Merkezi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesindeki Toplum Merkezlerinde açılan kurslara aktif olarak katılım gösteren tüm kursiyer kadınları ve Özel Eğitim Okullarına devam eden engelli gençleri kapsayan “Kadının Emeği Evinin Ekmeği” projesiyle, üretilen el emeği ürünlerin modernize edilerek yeniden tasarlanması ve tek marka adı altında piyasada rekabet gücünün artırılması yoluyla, kadının emeğini ekmeğe çevirmeyi, engelli gençlerin üretim süreçlerine dahil edilmesiyle toplumsal yaşama destek olmayı hedefleniyor.