Türkiye’de 33 Diyanet Akademi’den (Dini İhtisas Merkezi) bir tanesi de Edirne’de hizmet vermeye hazırlanıyor.

TBMM tarafından 2 yıl önce çıkan kanun ile Diyanet İşleri Başkanlığı’na akademi kurma yetkisi verilmesinin ardından Türkiye’de kurulan 33 Dini İhtisas Merkezi’nden bir tanesi de Edirne odu. Edirne’nin bir tarihi bellediği daha ihya edilecek. 1878 yılında askeri hastane olarak inşa edilen, 1902-2005 yılları arasında yani tam 103 sene askeri kışla olarak hizmet veren, ardından ise 2005 yılında Trakya Üniversitesi’ne devredilerek 8 yıl okul olarak kullanılan Sanayi Kışlası, 2013 yılında boşaltılmıştı. O tarihten bu yan atıl durumda olan bu tarihi yapı, restore edilerek Edirne İhtisas Eğitim Merkezi’ne dönüştürülecek.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Diyanet Akademisi İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Turgut Tunç, Vali Yardımcısı Batuhan Ciğerci, İl Müftü Yardımcısı Adem Özsoy ve Çevre Koruma Vakfı Müdürü Burak Hesapçıoğlu, Diyanet Akademi Eğitim Merkezi olarak kullanılacak binanın restorasyonu hakkında incelemede bulundu.