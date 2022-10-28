Düzenlenen törene Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Necati Görgülü, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Edirne’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Atatürk Heykeli önünde tören düzenlendi. Çelenklerin sunumu ile başlayan törende bando eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

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