Edirne’de Trakya Üniversitesi ve Bulgaristan’dan Prof. Dr. Asen Zlatarov Üniversitesi iş birliğinde, Çevre Teknolojileri Fuarı ve Proje Pazarı etkinliğinin açılışı yapıldı.

Edirne’de Trakya Üniversitesi ve Bulgaristan’dan Prof. Dr. Asen Zlatarov Üniversitesi iş birliğinde, Çevre Teknolojileri Fuarı ve Proje Pazarı etkinliğinin açılışı yapıldı.

Edirne’de Trakya Üniversitesi ve Bulgaristan’dan Prof. Dr. Asen Zlatarov Üniversitesince hayata geçirilen "Mavi Büyüme için Sınır Ötesi İş Birliği, Mavi Büyüme Laboratuvarları" Avrupa Birliği projesi çerçevesinde Balkan Kongre Merkezi’nde Çevre Teknolojileri Fuarı ve Proje Pazarı etkinliğinin açılışı yapıldı. Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık konuşmasında deniz turizminin önemine değinerek, “Şehrin dışarıdan çok fazla bilinmeyen unsurlarından biri de bu, Saros Körfezindeki yaklaşık 75 kilometrelik sahil bandını insanlar gelip görünce fark ediyorlar. Bu alanda turizm niteliğini artırabilmek önemli. Bu bağlamda özellikle deniz turizmini kullanabilmemiz son derece önemli" dedi.

Edirne’nin tarihi, kültürel ve turistik birçok zenginliğe sahip olduğunu söyleyen Kırbıyık turizm için büyük çalışmalar yapılması gerektiğini ifade etti.

Örnek projenin tanıtımında ve içinde olmaktan Trakya Üniversitesi olarak gururu duyduklarını ifade eden Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “Burada özellikle söylemesi gerekilen şey varsa çevre, çevre hepimizin, su hepimizin, hava hepimizin. Komşumuz kirli iken biz çok temiziz diye övünemeyiz. Bizde kirleneceğiz mecbur. Hep beraber bir çevre bilinci o yüzde Avrupa Birliğinin bu çevre konusundaki yaklaşımını çok önemli buluyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından projeye ilişkin sunumu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz yaptı. Türkyılmaz, bu zamana kadar 32 ton kağıt topladıklarını ifade ederek, “Trakya Üniversite olarak Yeşil Trakya Hareketini başlattık. Tüm birimlerimize sıfır atık belgesi aldık. Şu ana kadar tekrardan döndürmek adına 32 ton kağıt topladık. 1 tondan 17 ağaç düşünürsek yaklaşık 500’ün üzerinde ağaç kurtarmış olduk. Yaptıklarımızı uluslararası alanda paylaştık. Bu anlamda Türkiye’de 16’ncı, dünyada ise 288’inci üniversite olarak seçildik” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdür Yardımcısı Serdar Öztürk ise proje ile su kalitesinin korunmasını hedeflediklerini vurguladı.