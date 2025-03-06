Edirne’de 23 yaşındaki cam kemik hastası Emre Karaşin’in polis olma hayali bir günlüğüne gerçek oldu. Gencin vatandaşlara talimatlar vermesi samimi görüntüler oluşturdu.

Edirne’nin Abdurrahman Mahallesi’nde annesiyle birlikte yaşayan 23 yaşındaki cam kemik hastası Emre Karaşin, daha önce gördüğü polis memurlarına en büyük hayalinin polis olabilmek olduğunu söyledi. Bu durumu öğrenen Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun’un talimatıyla Karaşin, polis ekip aracıyla evinden alınarak emniyete getirildi.

Elinde telsizle bomba imha robotu kullandı

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü’ne getirilen Karaşin’ne polis telsizi verilerek, tek tek tüm birimler gezdirildi. Eline aldığı polis telsizi ile ilk olarak bomba imha robotunu kullanan Karaşin, olay yeri inceleme laboratuvarında parmak izi bulma ve bomba arama köpeği Röszke ile tanıştı. Daha sonra ekip otosuyla denetlemeye çıkan Karaşin, vatandaşlara tek tek kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Karaşin’in polis olma hayali gerçekleşirken, yüzleri gülümseten samimi anlar yaşandı. Polisler, Karaşin’e hediye de takdim etti.

"Bir günlüğüne de olsa polis olmak çok güzeldi"

Emre Karaşin, hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Çok güzel bir uygulama, gayet beğendim. Başka güzel yerleri de var. Kamera sistemleri gayet güzel olmuş, hepsi bir ayrı konuda uzmanlar. Olaylara daha hızlı müdahale ediyorlar. Allah başımızdan eksik etmesin diyorum, yolları açık olsun. Bir günlüğüne de olsa polis olmak çok güzeldi. Bayağı sevindim. Yani evden çıkmadığım için ilk defa böyle bir fırsat geldi. Bunu da geri çevirmek istemedim. Çok güzel oldu, gerçekten çok sevindim. Mahallede düzenlenen bir huzur toplantısı vardı, polisler oraya geldiler. O vesileyle bu isteğimi iletmiştim, sağ olsunlar beni kırmadılar. Burasının dışında Toplum Destekli polislerle de taksi duraklarını gezdik, marketleri gezdik. Gayet büyük, güzel bir uygulamaydı. Denetleme yaptık, esnafı gezdik. Herkese teşekkür ederim" dedi.