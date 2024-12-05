Edirne’de haksız bir şekilde çalışma ruhsatlarının iptal edildiğini iddia ederek onlarca turizm seyahat aracıyla belediye önünde eylem yapan vatandaşlar, Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın’ı göreve çağırdı.

Edirne’de çalışma ruhsatları iptal edilen turizm seyahat firması, çocukları, eşleri ve çalışanları ile birlikte pankartlar açarak eylem yaptı. Esnaf olarak yazıhanesinin olduğunu ve tüm resmi evraklarının olmasına rağmen CHP’li Edirne Belediyesi tarafından çalışma ruhsatlarının iptal edildiğini ifade eden bir firma sahibi Hakan Habib Akdik, yetkililere seslenerek, yaşanan soruna çözüm bulunmasını istedi. Akdik, 8 yıldır yapılmayan otogar ihalesinin yapılması gerektiğini ifade etti.

Belediye önünde toplanan grup, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın’ı göreve çağırdı. Bir süre burada ‘Mafya dışarı’ ve Filiz başkan göreve’ sloganları attı.

Daha sonra eylem yapan grupla görüşen Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, trafik komisyonunda yaşanan ruhsat iptaliyle ilgili gereken kararın alınacağını belirtti. Eylem yapan grup, eylemlerinin ardından araçsız bir şekilde olaysız bir şekilde dağıldı.

“Biz haraç vermeyeceğiz”

Yerlerinden olduklarını ve çalışma ruhsatlarının iptal edildiğini ifade eden firma sahibi Hakan Habib Akdik, “Yetkililer, burada bir hukuksuzluk var. Biz belediyeye diyoruz ki ya bize yer gösterin, ya da mevcut yerimize bize kalkış varış verin. Bize diyorlar ki otogara girmeyin. Onların çözüm bulduğu ruhsat iptali, gerekçeleri ise tarifeli gibi taşımacılık yapıyormuşuz. Bizim devletin verdiği yetki belgeleri tarifeli de var, tarifesiz de var. Bilet kesme yetkisi de var. Bunların hiçbirine cevap verilmiyor. Ama bize deniliyor ki, evinize gidin ve çalışmayın. Yer istiyoruz, göstermiyorlar. Otogara gidelim diyoruz yer vermiyorlar. Mevcut olan yerimizde devam edelim diyoruz, hayır diyorlar. Biz ne yapacağız yetkililer? Bizim ne yapmamız gerekiyor? Ama böyle haksızlık, hakaret yapılmamasını diliyoruz. Yapılmamasını temenni ediyoruz. Devletin barkodları yok sayılıyor. Hem de Edirne ilinde, hem de hukuk şehri dediğimiz kentte, yetkililer bizim sorunumuza çözüm bulun. Bu kadar araç şuan yatacak. Bu kadar insan ekmeğinin peşinde. Siz bizim sorunumuza çare bulmazsanız biz Ankara’da Cumhuriyet Halk Partisi’nin önünde, Atatürk’ün partisinin önünde, oturma eylemi başlatacağız. Haklarımızı verin, bizim de insanlarımız huzur içinde çalışsınlar ve ekmeklerine baksınlar. Bu kadar insan evine ekmek götürmek zorunda. Biz otogarın işgalcisine ya yüzde 30 vereceğiz, ya da gideceğiz. Biz haraç vermeyeceğiz. Biz zaten devletimize vergimizi veriyoruz” dedi.

“Sizin geçmişte kimlerden ne söz aldığınızı kimlerin hangi sözü tutmadığının bedeli bana ait değil”

Yaşanan sorunun yeni olmadığını belirten Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, “Ben 8 aylık belediye başkanıyım, bu bugünün sorunu değil ama bu sorun şu an benim sorunum ve ben bununla ilgili çalışmaları yapıyorum. Beni böyle belediye önünde toplayıp bir şeylere mecbur bırakamazsınız. Daha önce bir takım belgeleri alırken ki yöntem doğru değil. Yarın İl Trafik Komisyonu toplantısı olacak ve sizinle ilgili de bir karar alınacak, bu konuda belediye üzerine düşeni yapacak. Bununla ilgili kararlarınızı alırken siz bilmiyor musunuz? ’Otogardan yer vermeme’ benim meselem değil. Sizin geçmişte kimlerden ne söz aldığınızı kimlerin hangi sözü tutmadığının bedeli bana ait değil. Ben şu an bir hukukçu gözüyle bakıyorum. Ben gereğini yapıyorum. Yarın, İl Trafik Komisyonu karar aldığında Edirne Belediyesi gerekeni yapacak. Tekrar söylüyorum, ben ‘Edirne’nin hanım ağası’ değilim. Ben Edirne Belediye başkanıyım. Kim haksızlığa uğradıysa onun yanındayım. Ama sizinle ilgili süreçle ilgili yarın trafik komisyonunda yol alacaksınız. Ben otogarla ilgili o gün size de söyledim. Bununla ilgili çalışmalar zaten yapıyoruz, ama siz böyle metazori ile Edirne Belediyesi’nden bir şey alacağınızı sanıyorsanız, sanmayın. Bütün Edirneli hemşerilerime sesleniyorum, Edirne Belediye Başkanı olarak hukuka aykırı talepleri olanlar Edirne Belediye Başkanıyla görüşemez. Sizin için demiyorum. Sizinle ilgili süreç yarın zaten yoluna girecek. İllegal şeyler burada yok arkadaş. Herkes bunu öğrenecek. Ben buna bir şey demiyorum. Bu beni korkutmaz ya da bu beni hukuk dışı bir şeye çıkarmaz. Yarın Trafik komisyonu karar alacak, belediye bunun üzerinde işlemlerini yapacak. Tekrar komisyona gideceksiniz ve o izni siz tekrar alacaksınız. Biz doğru olanı yapmaya çalışıyoruz. Klasik belediye başkanı olarak beni görmesinler. Ben o makama kapanıp da yedi yirmi dört burada yaşayacak bir insan değilim. Ama böyle olmaz. Buna laf getirtmem. Bana şunu söyleyemezler, avukatınıza sorun. Ben bütün bu Edirne’nin haklarını savunurken sizin haklarınıza da halel getirmem" diye konuştu.