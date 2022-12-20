Edirne’de hava sıcaklığının eksi 1 dereceye kadar düşmesiyle birlikte süs havuzları ve yollar buz tuttu.

Edirne’de hava sıcaklığının eksi 1 dereceye kadar düşmesiyle birlikte süs havuzları ve yollar buz tuttu.

Edirne’de Aralık ayının sonlarına yaklaşırken, dondurucu soğuk ve buzlanma etkisini göstermeye başladı. Trakya’da yüksek kesimleri beyaza bürünürken, Edirne’nin kent merkezinde ise dondurucu soğuk etkili oldu.

Edirne’de geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağış, yerini dondurucu soğuk ve buzlanmaya bıraktı. Süs havuzlarının kenarlarındaki su birikintilerinde buzlanmaların oluştuğu görüldü. Sabahın erken saatlerinde işe gitmek üzere yola çıkan sürücüler araçlarının camlarında buzlanma oluştuğunu gördü. Vatandaşlar ise hava sıcaklığının eksi 1 dereceye kadar düşmesiyle birlikte kışlık atkı, bere ve kabanlarını dolaplardan çıkardı.

Soğuk hava dolayısıyla kalabalık olan caddelerin de boş kaldığı görüldü.

Gece saatlerinden itibaren kırağı ve soğuk hava ile karşılaştıklarını söyleyen Vatandaşlardan Berkay Taka, yerlerde kıra olduğunu, süs havuzlarının buz tuttuğunu ve artık kalın giyinmek gerektiğini belirtti.

Edirne’de kuru soğuk ve ayazın olduğunu söyleyen vatandaşlardan Sami Gökler, soğuk hava dolayısıyla bankta oturamadığını ve ısınmak için kahveye sığınacağını belirtti.

Soğukların yeni başladığını belirten Gökler, ilerleyen günlerde havanın daha da soğuyacağını ifade etti.

“Edirne soğuk havayı yoğun şekilde hissediyor”

Balkanlardan soğukların bu tarafa doğru gelmesiyle birlikte Edirne’nin bunu çok yoğun şekilde hissettiğini söyleyen Vatandaşlardan Ömer Tuzcu, “Yolda gelirken birçok süs havuzu donmuş vaziyetteydi. Eksi derecelerde gecenin düşük soğukluğunu iletişim bilgilerinden öğrenebiliyoruz. Dikkat etmek gerekiyor” dedi.