Edirne’de jandarma ekiplerince son bir haftada yapılan operasyonlarda bin 90 düzensiz göçmen ve 25 organizatör yakalandı.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik havadan destekli denetim ve kontrollerini aralıksız sürdürüyor. İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı İstihbarat, Terörle Mücadele, Kaçakçılık, JASAT, Asayiş ve Komando Timleri tarafından gerçekleştirilen havadan destekli operasyonlarda 22 araç durduruldu. Araçlarda yapılan aramalar neticesinde bin 90 düzensiz göçmen ve 25 organizatör yakalandı. Organizatörlerin kaçakçılık olayında kullandıkları tespit edilen 22 araca da el konuldu. Düzensiz göçmenler, işlemlerin tamamlanmasının ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Gözaltına alınan 25 organizatör ise, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.