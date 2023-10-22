Türkiye’nin pirinç ihtiyacının önemli bir kısmının karşılandığı Edirne’de hasat başladı.

Ülke çeltik üretiminin yüzde 40’ını tek başına gerçekleştirerek üretimde 1. sırada yer alan Edirne’de bu yıl 442 bin 455 dekar alanda ekim yapıldı. Kentte ‘beyaz altın’ olarak da bilinen çeltik, tava hazırlanması, su verilmesi, çeltik tohumu ve gübre ekimiyle uzun bir yetiştirme sürecinin ardından başaklara doldu ve biçerdöverler tarlara girdi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, İpsala ilçesine bağlı Yeni Karpuzlu beldesinde düzenlenen çeltik hasat şenliğine katıldı. Yapılan dua ile hasada başlanırken, ilk hasadı Vali Sezer yaptı. Burada çiftçilerle sohbet de eden Vali Sezer, “Çiftçilerimize teşekkür ediyorum. Allah hayırlı, bereketli bir sezonu ve bundan sonraki sezonları geçirmeyi nasip etsin” dedi.

Vali Sezer, programın ardından çeltik fabrikalarını gezdi. Çeltik hasat şenliğine Vali Yunus Sezer’in yanı sıra İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Tarım ve Orman İl Müdürü Atilla Bayazıt, oda ve borsa başkanları, siyasi parti temsilcileri ve üreticiler katıldı.