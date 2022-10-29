Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99. yıldönümü kutlamaları çerçevesinde Edirne’de düzenlenen tören, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Askeri birliklerin geçişi ise büyük alkış topladı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99. yıldönümü kutlamaları çerçevesinde Edirne’de düzenlenen tören, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Askeri birliklerin geçişi ise büyük alkış topladı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99. yıldönümü kutlamaları Edirne Valiliği’nde başladı. İlk olarak Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, valilik makamında tebrikleri kabul etti. Kutlamalar, buradaki programın ardından Talaptaşa Asfaltı’ndaki Atatürk Bulvarı’nda devam etti.

Geçtiğimiz yıllarda Kovid-19 salgınının da etkisiyle gerçekleştirilen törenler, son 2 yıldır yoğun katılımla yapılıyor. Son yılların en kalabalık katılımının olduğu görülen törende, askeri birliklerin geçişleri ilgiyle izlendi ve büyük alkış topladı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99. yıldönümü kutlamaları dolayısıyla düzenlenen törene, 7’den 70’e çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Bayrağını alan kutlamaların yapılacağı alana koştu ve Cumhuriyet coşkusuna ortak oldu.

Edirne’de gerçekleştirilen törende Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, askeri araç üzerinde Edirnelilerin bayramını kutladı. Bando eşliğinde saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Vali Kırbıyık, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Halk oyunları gösteriyle devam eden törende, şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Düzenlenen tören, öğrencilerin ve askeri birliklerin geçişinin ardından son buldu.