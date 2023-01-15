Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Çakmak köyünde gölete düşen köpeği, AFAD ekipleri kurtararak kıyıya çıkardı.

Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Çakmak köyünde gölete düşen köpeği, AFAD ekipleri kurtararak kıyıya çıkardı.

Köyde bir köpeğin suya düştüğünü gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri, suda köpeği kurtarmak için çalışma başlattı.

Edirne AFAD ekipleri, suya 200 metre sürüklenmiş vaziayette bulunan köpeği mahsur kaldığı yerden “köpek yakalama aleti” ile kurtardı. Kurtarılan köpeğin, yarasının olmadığı ve sahipli olduğu belirlendi. AFAD ekipleri köpeği tekrar sahibine teslim etti.