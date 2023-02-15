Edirne’de avlanmak için ava çıkan iki avcı, iddiaya göre yanlışlıkla başka bir avcıyı vurarak ölümüne sebep oldu.

Edirne’de avlanmak için ava çıkan iki avcı, iddiaya göre yanlışlıkla başka bir avcıyı vurarak ölümüne sebep oldu.

Edinilen bilgiye göre H.G. ve H.B. avlanmak için Enez ile İpsala ilçeleri arasındaki Gala Gölü Milli Parkı’na gitti. H.B. şüpheli H.G’nin tüfeğinden çıkan kurşunla başından vurularak olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşların 112’ye haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekibi Jandarma sevk edildi olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından vurulan H.B’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan H.G. jandarma karakoluna götürüldü. Şüphelinin, "Atış alanına giren arkadaşını görmediğini ve kazayla vurduğunu" ileri sürdüğü öğrenildi. H.B’nin cansız bedeni ise Jandarma ve Savcı incelemesinin ardından olay yerinden otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Avlanılan bölgenin ise avlanmaya yasak bölge olduğu belirtildi.