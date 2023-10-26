Edirne’de askeri aracın devrilmesi sonucu 2’si ağır 3 asker yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Edirne Süloğlu 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında görevli askerleri taşıyan askeri araç, Süloğlu’nun Yağcılı köyü yakınlarında kontrolden çıkarak takla attı. Yolun kenarında bulunan tarlalık alana devrilen araçta 3 asker sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan kurtarılan askerler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Askerlerden 2’sinin ağır, 1’inin hafif yaralı olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.