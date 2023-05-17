Edirne’de sağanak yağış nedeniyle göle dönen yolda araçlar mahsur kalırken, sular altında kalan sanayi sitesinde ise bir vatandaş oltayla balık tutmaya çalıştı.

Edirne’de öğle saatlerinden itibaren etkisini arttıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Etkisini arttıran yağış vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Kısa sürede yollar göle döndü araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Sanayi sitesi önünde oltayla balık tuttu, belediyeye tepki gösterdi

Sağanak yağış sonucu caddeler göle dönerken, bazı araçlar yollarda mahsur kaldı. Mahsur kalan araçları vatandaşlar kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalışırken kimisinin yardımına ise itfaiye ekipleri yetişti.

Bir vatandaş ise sanayi sitesi önünde oltayla balık tutarak, belediye yetkililerine tepki gösterdi. Güney Çevre Yolu, Sanayi Sitesi Tren Garı civarı ve Tarihi Tunca Köprüsü de sağanak sebebiyle sular altında kaldı.

“Bir çare bulunmasını istiyoruz”

Hasan Çöl adlı vatandaş, “Her yağmurda saraçhanenin su sorunu var. Bu durum bizi çok etkiliyor. Su birikintisine giren araçlar mahsur kalıyor. Lütfen yetkililere sesleniyorum bir çare bulunmasını istiyoruz” dedi.

"Belediyenin şimdiye kadar hiçbir şey yaptığını görmedik"

Yolların çok bozuk olduğunu söyleyen Kemal Enak isimli vatandaş ise, "Kanalizasyon sorunu ayrı bir dert. Belediyenin şimdiye kadar hiçbir şey yaptığını görmedik. Daha önce söylemiştik ama bir işe yaramadı. Yerine getirmediler. Biz yollarımızın düzgün olmasını istiyoruz. Yollar sele döndü göl oldu. Her yer çöp çamur" diyerek tepki gösterdi.