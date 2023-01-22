Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Polis ekipleri sürücüye 4 bin 64 lira para cezası uygulayarak 6 ay ehliyetine ise el koydu.

Tır sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Yapılan alkolmetre testinde tır sürücüsü 1.79 promil alkolü çıktı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Edirne-Lalapaşa yolu istikametinde meydana geldi.

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