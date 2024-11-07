Edirne’de seyir halindeyken otomobili alev alan yaşlı çift, gözyaşlarına hakim olamadı.

Olay, İstasyon Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yücel Y. idaresindeki 59 ACH 326 plakalı otomobil seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanların yükselmesiyle birlikte otomobili yol kenarına çeken sürücü Yücel Y., yanında yolcu olarak bulunan eşi Melek Y. ile kendisini dışarı attı. Motor kısmından alevlerin yükselmesiyle vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araç yangını itfaiyenin ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yaşlı çift otomobillerini gözyaşları içerisinde seyretti.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Yaşlı çift de seyir halindeyken birden motor kısmından dumanların çıktığını belirtti.