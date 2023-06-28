Edirne’nin Meriç ilçesine bağlı Küplü beldesinde yapılan 90 yıllık geleneksel bayramlaşma töreni tüm belde halkını bir araya getirdi. Kurban Bayramı dolayısı ile belde mezarlığında yapılan ve binlerce kişinin katıldığı bayramlaşma esnasında uzun kuyruklar oluştu.

Meriç ilçesi Küplü beldesinde doksan yıldır devam eden geleneksel bayramlaşma törenine beldenin gencinden yaşlısına tüm erkeklerinin katılımıyla yapıldı. Selanik’te yaşanan, mübadele yıllarından sonra beldeye yerleşen vatandaşlar, 90 yıldır araçlardan kalan geleneği sürdürmeye çalışıyorlar. Belde mezarlığında yapılan duaların ardından Küplü’nün hacıları ve en yaşlılarının sıra girmesiyle başlayan bayramlaşma töreni sırasında çok uzun kuyruklar oluştu. İlk bayramlaşma camilerde yapıldı. Yaşlısı, genci sabah erken saatte camilere giden Küplü’de vatandaşlarda hep beraber kıldıkları namazın ardından bayramlaştılar.

Asırlık gelenek haline gelen bayramlaşma

Kılınan namaz sonrasında herkes birbiriyle bayramlaşarak yaşadıkları bayram sevincini paylaştı. Küplü’de yapılan bayramlaşma törenlerinin yaklaşık doksan yıldır bu şekilde yapıldığını belirten Küplü Belediye Başkanı Gökmen Altay, "Küplü’de dini bayramlarımızda geleneksel olarak yaptığımız bayramlaşmanın gerçekleştiği hepimizin yakınlarının ebedi istirahat için yaptığı yer olan mezarlık yanındayız. Bayramların bayramlaşma töreni buraya katılabilen buraya gelebilen tüm halkımızın katılımıyla gerçekleşiyor. Mübadele zamanından sonra dedelerimizin yerleştiği Küplü beldemizde olağanüstü durumlar olmadıkça burada toplanarak hep birlikte vefat etmiş yakınlarımızın kabirlerini ziyaret ederek dualarımızı yaparız. Kardeşliğimizi ve beraberliğimizi pekiştirmek amacıyla uzun bir süre oluşturarak bayramlar açıyoruz. Uzun yıllardır süren bu gelenek bundan sonra da devam edecek birlikte olmak birlikte hareket etmek bir arada yaşamak bu güzel geleneğin devam etmesini sağlıyor" dedi.