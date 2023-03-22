Edirne’de jandarma ekiplerince uyuşturucu imal ve ticareti suçunu işleyen organize suç örgütüne yönelik yapılan 4 ayrı operasyon sonucunda 36 kilogram kokain, 1 milyon 800 bin adet extacy ele geçirilirken, yakalanan 14 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu imal ve ticareti suçunu işleyen organize suç örgütüne yönelik 4 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 456 kilogram 1 milyon 800 bin adet extacy uyuşturucu hap, 36 kilogram kokain, 2 kilogram metamfetamin,732 gram reçine esrar, 9 tüp likit esrar, 3 kilogram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli şahıs yakalanarak adli makamlarca tutuklandı.

Olayın devamında suç örgütüne yönelik yapılan araştırma faaliyetleri sonucunda suça karışan 11 şüpheli daha tespit edildi. Cumhuriyet Savcısı Gencay Akçay’ın talimatı ile 11 şüpheliye yönelik yapılan operasyon sonucu yakalanan 9 şüpheli daha tutuklanarak Edirne Kapalı Ceza İnfak Kurumuna teslim edildi.

Biri Gürcistan’da yakalandı, Bulgaristanlı şahıs aranıyor

Takibi yapılmakta olan 2 şüpheli şahıstan 1’inin Gürcistan ülkesinde yakalandığı ve Adalet Bakanlığı tarafından ülkemize iadesi için talepte bulunulduğu belirtildi. Yurt dışında bulunan ve Bulgaristan vatandaşı olan diğer şüpheli şahıs hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı ve yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.