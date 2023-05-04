Edirne’de, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde Tip 1 diyabet tanısı konan 32 diyabet hastası çocuklara glikoz ölçüm cihazı dağıtıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca bu yıl sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde 0-22 yaş aralığındaki Tip 1 diyabet hastası kişilerin yaşam kalitelerinin yükseltilmesi için "Glikoz Ölçüm Cihazı Yardımı" programı gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz yıllarda tip-1 diyabet hastaları için dağıtılan cihaz, bu yıl daha da detaylı hale getirilerek düzenlenen programla tanıtıldı.

Gerçekleştirilen programda ailelere cihazlar dağıtıldı. Programda yaptığı sunumla ailelere cihazın kullanımını anlatıldı.

Programda konuşan Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, diyabet hastalığıyla mücadele edenlerle her ne kadar empati kurmaya çalışılsa da bu hastalıkla yaşayan çocuk ve ailelerin bu mücadelede neyle karşı karşıya kaldıklarının hissedilemeyeceğini vurguladı.

"Sensör sayesinde 24 saat aralıksız ölçüm yapabilecek"

Parmaktan kan alarak ölçüm yapmanın çocuklar açısından zor olduğunu aktaran Vali Kırbıyık, “Çocuklarımızın sürekli parmaktan bir kan kontrolüne tabi tutulması gerçekten yorucu ve yıpratıcı bir durum. Bu durumun önüne geçebilmek için gelişen teknolojiyle birlikte yeni usuller ve esaslar belirlendi. Çocuklar kolaylıkla kola takılan ve cep telefonundan okutularak kontrol edilebilen sensör sayesinde 24 saat aralıksız ölçüm yapabilecek” ifadelerine yer verdi.

Proje çerçevesinde Edirne’de 32 aileye verdikleri glikoz ölçüm cihaz ve ekipmanlarının masraflarının 2 yıl boyunca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından karşılanacağını söyleyen Vali Kırbıyık, bunun son derece önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Firma yetkilisi tarafından da, sunum eşliğinde kola takılan ve cep telefonuna okutulan sensör sayesinde 24 saat aralıksız ölçüm yapılabilen cihazı tanıtarak ailelerin sorularını yanıtlandı.

Konuşmaların ardından Vali Kırbıyık ve eşi Dilek Kırbıyık tarafından şeker ölçüm cihazı aylık sensör ve cihaza uyumlu cep telefonu faydalanıcılara teslim edildi.

Edirne genelinde başvuruları alınan ve onaylanan 32 Tip 1 diyabetli çocuk 2 yıl boyunca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bu projesinden yararlanıyor olacak.