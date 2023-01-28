Edirne’de meydana gelen zincirleme kazada yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Edirne’de meydana gelen zincirleme kazada yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Edirne merkez İstasyon Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, yolun karşısına geçmek isteyen yayalara yol vermek için duran Bulgar vatandaşı Emin Y. idaresindeki PB 8477 TC palakalı otomobil ve Zafer Ç. yönetimindeki 22 AN 924 plakalı otomobile seyir halinde olan Mükerem Ş. kontrolündeki otomobil çarptı. Çapmanın etkisiyle Mükerem Ş. ve yanında bulunan 1 yolcu yaralandı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza sebebiyle bir süre trafik akışına kapanan yol otomobillerin kenara çekilmesiyle yeniden açıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.