754 türden 1923 bitki ve hayvan türünün sergilendiği Doğa Tarihi Müzesinin açılışı, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un katılımıyla gerçekleştirildi.

754 türden 1923 bitki ve hayvan türünün sergilendiği Doğa Tarihi Müzesinin açılışı, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un katılımıyla gerçekleştirildi.

Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim elemanlarınca 40 yıldır biriktirilen bitki ve hayvan türlerinden oluşan müzenin açılışında konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, “Müzelerin görerek eğitim ve öğretime katkı sağladığı, her yaştan insanı geliştirdiği, ufkunu açtığı açıdan düşündüğümüzde bu tarz müzeler, eğitimler, dersler g-hatta bilim insanlarının bulunacağı konferanslar için önemli mekanlar. Öğrenciler için kitaplarda gördükleri, belgesellerde seyrettikleri varlıkların gerçeğini burada gözleriyle görmeleri için çok önemli bir yer. Öğrenmede görsellik pekiştiricidir. Öğrenilen bilgilerin müzede görsellerle pekiştirerek hafızada kalıcı olması sağlanacaktır” dedi.

Trakya Üniversitesi Rektörü Erhan Tabakoğlu da, müze hakkında bilgiler verdi. Tabakoğlu, “754 türe ait kuşlar, sürüngenler, balıklar, bitkiler, böcekler 1923 örneğin sergilendiği örnek müze. Müzede sergilenmek amacıyla hiçbir canlıya zarar verilmemiştir. Bu müze son derece profesyonel bir ekip tarafından hazırlanmıştır. Biyoloji Bölümünün depolarında bulunan 100 bin böcek materyalinin bini aşkın iskelet ve dondurulmuş omurga örneklerinin zaman zaman değiştirilerek sergileneceği bir müze haline gelecektir” açıklamasında bulundu.