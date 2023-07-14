Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde hizmet alan yaşlı ve engelli vatandaşlar, 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde oluşturulan hatıra ormanında fidan dikti.

Uzunköprü Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi, Süleybe Şefik Öztürk Huzurevi ile Çağlanur Uçar Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüklerindeki yaşlı ve engelli vatandaşlar 15 Temmuz şehitleri anısına fidan dikim programına katıldı.

Uzunköprü ilçe protokol üyelerinin de katılımıyla; 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde Uzunköprü İlçesinde oluşturulan orman alanına, 15 Temmuz şehitleri adına çeşitli fidanlar dikildi.

Kuruluşlarda hizmet alan yaşlılar ve engelliler tarafından 15 Temmuz şehitleri anısına oluşturulan hatıra ormanında fidanlar dikerek, birlik ve beraberlik mesajları yineledi.

Programda, 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün Türkiye’nin birlik ve beraberliğe güç katması temennisinde bulunuldu.