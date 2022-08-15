Edirne’de düzensiz göçle mücadele faaliyetleri çerçevesinde güvenlik güçlerince yakalanan 110 uyruklu uyruklu göçmen, Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi’ndeki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere jandarma eşliğinde otobüslerle İstanbul Havalimanı’na gönderildi. Yabancı uyruklu göçmenlerin charter seferi ile ülkelerine gönderileceği belirtildi.

Edirne’de güvenlik güçlerince yakalanan 110 yabancı uyruklu göçmen, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İstanbul’a gönderildi.

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