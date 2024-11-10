Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Edirne’de düzenlenen törenlerle anıldı.

Edirne’de Atatürk’ü Anma Günü programları, Atatürk heykeline çelenklerin sunulması ile başladı. Tüm yurtta olduğu gibi Edirne’de de saat 09.05’te hayat durdu. Araçları ile seyir halindeki vatandaşlar araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu.

Vali Sezer, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü etkinlikleri çerçevesinde yapılan çelenk sunma töreninin ardından Edirne Belediyesi’ne geçti. Daha sonra Vali Sezer ve beraberindekiler Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün eski belediye binasında konakladığı odayı ziyaret ederek, şeref defterini imzaladı.

Anma etkinlikleri, Halk Eğitim Merkezi’nde Edirne Süleyman Demirel Fen Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından günün anlam ve önemine ilişkin hazırlanan oratoryo ve mini konser ile devam etti.

Anma etkinliğine Edirne Valisi Yunus Sezer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.