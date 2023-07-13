Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal, Kırklareli Huzurevi Müdürlüğü’nden hizmet alan yaşlılarla bocce müsabakası sebebiyle gelen Edirne Huzurevi Müdürlüğü takımıyla öğlen yemeğinde bir araya geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal, huzurevleri sakinlerinin ellerini öperek, onlarla bire bir ilgilendi.

Bocce müsabakası için Kırklareli Huzurevi’ne gelen Edirne Huzurevi Müdürlüğü sakinleri, öğle yemeğinde bir araya geldiler. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal, Edirne ve Kırklareli huzurevlerinden hizmet alan yaşlıların tek tek hatırlarını sorup, ellerini öperek, onlarla birlikte öğle yemeği yedi.

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal, "Kırklareli Huzurevi Müdürlüğü’nden hizmet almakta olan değerli büyüklerimiz ve bocce müsabakası sebebiyle ilimize gelen Edirne Huzurevi Müdürlüğü’nden hizmet almakta olan değerli büyüklerimiz ile öğlen yemeğinde bir araya geldik. Yemeğin ardından bocce maçı yaptılar. Bu maçlar devam ediyor. Devam eden müsabakalar sonunda bölge birincisi olan takımımız, Antalya’da huzurevleri arasında düzenlenecek Türkiye finaline katılacak" dedi.