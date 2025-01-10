Edirne Valisi Yunus Sezer, kentin Yunanistan ve Bulgaristan’a sınır bir şehir olduğunu belirterek, "Kapıkule’de bir seferde 520 bin sentetik uyuşturucu yakaladık. Şu an 2 milyona yakın sentetik uyuşturucu yakalamış durumdayız. Bir şehri tamamen zehirleyecek miktarda uyuşturucu yakalandı" dedi.

Vali Yunus Sezer, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki gazetecilerle bir araya geldi. 2024 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Vali Sezer, yasa dışı göç, uyuşturucu ve diğer asayiş ve güvenlik olayları noktasındaki başarılı çalışmaları anlattı. Edirne’nin sınır şehri olduğunu ve bu yüzden de belli asayiş ve güvenlik risklerini de üzerinde taşıdığını söyleyen Vali Sezer, kentin suç ve asayiş olaylarında arka bahçe olmasına izin vermeyeceklerini vurguladı. 2024 yılında yasa dışı göçte bir önceki yıla göre yüzde 90 azalma olduğunu belirten Vali Sezer, "Güvenlik birimlerimiz yoğun bir çalışma yapıyor. Geçen sene yasa dışı göçte her yerde istenmeyen bir durum vardı. Ama bu sene yoğun bir çalışmayla Edirne’yi yasa dışı göçün rotası olmaktan çıkardık. Geçen seneye göre yasa dışı göçte yüzde 90 oranında azalma var. Bu azalış artarak devam ediyor. İnşallah kesilmesi için çalışmalarımızı devam ettireceğiz" diye konuştu.

Hırsızlık, kişiye ve mala karşı işlenen suçlar ile trafik başta olmak üzere tüm alanlarda çalışmaların devam ettiğini belirten Vali Sezer, hem sahada var olmanın, hem görünür olmanın, hem de arama noktalarında aktif olmanın faydasını gördüklerini ifade etti.

"600’e yakın organizatörün yakalamısız"

Geçen yıl 600’e yakın organizatörün yakalandığını belirten Vali Sezer, "Araçlar alınmış durumda. Uyuşturucu ile mücadelede geçen yıllara kıyaslanamayacak bir azalma söz konusu. Evden hırsızlık noktasında geçen yıla göre yüzde 67 oranında bir azalma var. Neredeyse ayda 2 ya da 3 hırsızlığa düştü. Bu bizim açımızdan çok önemli. Daha önce günde 9 hırsızlık olduğu dönemler vardı. İş yerinden hırsızlıkta yüzde 61, dolandırıcılıkta 23 azalma var. Sınırı geçmek için diğer illerden kaçıp gelen ve aranan şahıslar var. Onlarla ilgili yaklaşık 2 bine yakın yakalama yaptık. Bunlar önemli rakamlar. Bunlar da sahada olmayla oluşan işler" şeklinde konuştu.

"2 milyona yakın sentetik uyuşturucu yakalamış durumdayız"

Güvenlik ve asayiş ile ilgili hiçbir şekilde zafiyet oluşturmamak gerektiğinin altını çizen Vali Sezer, "Kapıkule’de bir seferde 520 bin sentetik uyuşturucu yakaladık. Şuan 2 milyona yakın sentetik uyuşturucu yakalamış durumdayız. Bir şehri tamamen zehirleyecek miktarda uyuşturucu yakalandı. Bunları arama kontrol ve planlı çalışma ile yapıldı. Bu konuda da ekipler çalışmalarına devam edecek. Bu manada geçmiş döneme nazaran aramalar çık fazla olunca vatandaşta da tedirginlikler oluşmuş olabilir ama. Burası huzur şehri bu noktada da kimsenin huzursuz olmaması gerekiyor. Uygulama gerekiyorsa arkadaşlarımız bu noktada vatandaşlarımızı rahatsız etmeyecek şekilde tedbirler almaya devam ederler" ifadelerine yer verdi.