Edirne Valisi Yunus Sezer, belediyeye ait otoparkların kamunun ve halkın ortak kullandığı alanlar olduğunu ve bu alanlarda istismarın önüne geçilmesi ve ortaya çıkabilecek asayiş olaylarının önlenmesi amacıyla çalışma yapıldığını söyledi. Vali Sezer, buradaki yapılan işlemin, yanlış iliklenen düğmenin doğru iliklenmesi için alınan bir karar olduğuna vurgu yaptı.

Edirne’de otopark sorununun çözümü için harekete geçildi. Valilik öncülüğünde başlatılan çalışma çerçevesinde belediyeye ait olan ve özel işletmeler tarafından kullanılan otoparklar, tahliye edildi. Güvenlik önlemleri çerçevesinde boşaltılan otoparklar, bundan böyle Edirne Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nce işletilecek.

"Bu konuyla ilgili çok şikayet vardı"

Tedbir alınan yerlerin otopark olarak şehirde ilan edilen yerler olmadığına dikkat çeken Vali Yunus Sezer, "Mevzuat olarak kanunen bir yerin otopark olabilmesi için orayla ilgili il trafik komisyonunda karar alınması lazım. Yani belediyenin teklifi üzerine bir karar alınması lazım. Buraların da ilin trafiğini rahatlatacak ve kolaylaştıracak yerler olması gerekiyor. Bununla ilgili olarak geçmişe dönük baktığımız zaman otopark ilan edildiğine dair herhangi bir karar yok. Hatta bir teklif var. Orada da trafiği aksattığı için ve hepsinin ayrı gerekçeleri var, alt komisyon yani teknik komisyon tarafından da buralar reddedilmiş. 2022 yılında, 2023 yılının şubat ayında da aynı şekilde bir teklif var. Orada da aynı gerekçelerle buranın otopark olamayacağı şeklinde karar var. Fakat fiilen baktığımız zaman buralarda bir uygulama var ve bununla ilgili olarak da hem gelen misafirlerden hem de vatandaşlardan yoğun bir şekilde fiyat tarifesinin olmadığı, farklı uygulamalar olduğu ve buradaki uygulamaların da trafiği aksattığı yönünde eleştiriler var" ifadelerine yer verdi.

"Yanlış iliklenen düğmenin doğru bir şekilde iliklenmesi için alınan bir karar"

Buradaki yapılan işlemin, yanlış iliklenen düğmenin doğru iliklenmesi için alınan bir karar olduğuna vurgu yapan Vali Sezer, "Bununla ilgili olarak da belediye bize iletilen talep üzerine tedbir alınması noktasında bir çalışma yapıldı. Orayla ilgili bir teknik çalışma yapılarak yeniden düzenlenecek. Bununla ilgili de belediyenin bir çalışma yapması gerekiyor. Bu manada bizim gayrimeşru alandaki işleri meşru alana çekmemiz lazım. Buralar kamunun yerleri ve halkın ortak kullandığı alanlar. Dolayısıyla bu alanlarda istismarın önüne geçmek lazım. Her istismar, farklı istismarı doğuruyor ve bu da asayiş problemlerine sebep oluyor. Emniyetin aldığı tedbir, belediyenin ve il trafik komisyonunun aldığı kararın uygulanmasından ibarettir. Tamamen hukukidir. Burayla ilgili olarak da belediyenin şehir içi trafiği kolaylaştıracak şekilde bir uygulama yapması gerekiyor. O da bu uygulamayı yakın zamanda yapacaktır" şeklinde konuştu. Edirne Belediyesine ait otoparkların valilik talimatıyla güvenlik önlemleri alınarak kapatılmasıyla ilgili Vali Sezer, bu yerlerin kamunun ve halkın ortak kullandığı alanlar olduğunu ve dolayısıyla bu alanlarda istismarın önüne geçmek için önlem amaçlı olarak yapıldığını belirtti.

"Hukuki sürecin sonuna geldik"

Otoparklarla ilgili uzun yıllardan beri devam eden bir süreç olduğunu söyleyen Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ise hukuki sürecin sonuna gelindiğini ve otoparkların tahliyesinin gerçekleştiğini aktardı. Edirne Valiliği, Emniyet Müdürlüğü ve belediye mevzuat gereği yapması gerekeni yaptığını ve fiili durumu ortaya çıkardığını belirten Akın, otoparkların Edirne Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce işletileceğini ifade etti.