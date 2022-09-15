Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Uzunköprü Kaymakamlığını ziyaretinin ardından restorasyonu devam eden tarihi Muradiye Camii’nde incelemelerde bulundu.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Uzunköprü Kaymakamlığını ziyaretinin ardından restorasyonu devam eden tarihi Muradiye Camii’nde incelemelerde bulundu.

Vali H. Kürşat Kırbıyık, Edirne’nin Uzunköprü ilçesindeki programında ilk olarak İlçe Kaymakamlığı görevine atanan Onur Kökçü’yü ziyaret ederek, yeni görevinin hayırlı olmasını diledi. Vali Kırbıyık, ardından restorasyonu devam eden tarihi Muradiye Camii’nde incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Vali Kırbıyık, bölgenin en büyük üretim kapasitelerinden birine sahip olan maden işletme tesisini de gezdi. Daha sonra Yeniköy Mahallesi’ne geçen Vali Kırbıyık, burada vatandaşlarla bir araya gelerek, talep ve isteklerini dinledi. Uzunköprü programının son kısmında Kırcasalih beldesini ziyaret eden Kırbıyık, Belediye Başkanı Hüseyin Tütüncü’den beldede devam eden çalışmalar, yatırımlar ve ihtiyaçlar ile ilgili bilgi aldı.