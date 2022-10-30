29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Meriç Nehri kenarında bir tesiste Edirne Valiliği ev sahipliğinde resepsiyon düzenlendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Meriç Nehri kenarında bir tesiste Edirne Valiliği ev sahipliğinde resepsiyon düzenlendi.

Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık ve Eşi Dilek Kırbıyık resepsiyon öncesi davetlileri kapıda karşılayarak bayramlarını kutladı. Resepsiyona katılan davetliler ile sohbet eden Vali Kırbıyık ve Eşi Dilek Kırbıyık, ardından geceye özgü hazırlanan pastayı 54. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu ve Belediye Başkanı Recep Gürkan ile birlikte kesti. Düzenlenen resepsiyonda bir konuşma yapan Vali Kırbıyık, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ’Cumhuriyetimiz Mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır’ diyerek ilan ettiği Cumhuriyetin çok şükür 99. yılını kutladıklarını söyleyen Vali Kırbıyık, Cumhuriyeti çok büyük fedakarlıklarla armağan eden, canları pahasına mücadele ederek bu ülkeyi bizlere vatan kılan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele’nin kahramanlarını saygıyla, şükranla, minnetle yâd ettiklerini ifade etti. Edirne’nin medeniyet çizgisinin en net şekilde izlenebileceği şehirlerden bir tanesi olduğunu aktaran Vali Kırbıyık, "Eski Cami’nin kubbelerine bakıldığında beylik döneminin esaslarını görüyoruz. Üç Şerefeli veya İkinci Beyazıt Külliyesine doğru giderken artık Devlet desteğimizin ve güçlendiğimizin etkisini görüyoruz.

Kubbelerin yapısı falan diyoruz. Ve sonunda da Selimiye’nin o muhteşem kubbesiyle beraber bir imparatorluğun nasıl etki alanını güçlendirdiğini hep birlikte Edirne’de görüyoruz" dedi.

Kurtuluş Savaşı öncesinde Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı’yla birlikte hakikaten milletin çok acı günlerden, çok acı tecrübelerden geçtiğini vurgulayan Vali Kırbıyık, “O zor ve kötü günlerde Bu millete bir armağan olarak dünyaya gelen Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde bir millet bir ve beraber olunca her şeyi nasıl başarabileceğini, tüm dünyaya karşı büyük bir dik duruş mücadelesini nasıl sergileyebileceğini tüm dünyaya ispat etti. Tabii bu coğrafyada, bu topraklarda yaşamanın bir bedeli var. Biz bunu tarih boyunca hissettik. Türklüğün de bir bedeli var. Bunu da tarih boyunca yaşadığımız onlarca tecrübeden iliklerimize kadar her zerremize kadar hissetmiş durumdayız” şeklinde konuştu.

"Vali Kırbıyık’tan birlik ve beraberlik vurgusu"

Çok çalışarak birlik beraberlik içerisinde ayakta kalınabileceği mesajını veren Vali Kırbıyık, tarihimizde de Türk Milletinin bunu defaatle ispat ettiğini ve gösterdiğini ifade etti.

Suriye’de ve Irak’taki karışıklıklardan bahseden Vali Kırbıyık, "Ermenistan’ın işgallerinden kaynaklı olarak yıllardır Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki bir çatışma sürecini görüyoruz. Yakın zamanda patlak veren Rusya Ukrayna arasındaki savaşın bölgemizdeki tüm olumsuz etkilerini bizler de hissediyoruz. Yine coğrafyamızdan kaynaklı olarak bölgemizdeki, dünyadaki neredeysek birçok noktasının işte Mısır’dan Libya’sına kadar tutun bu coğrafyaya yakın olmasından kaynaklı olarak hakikaten zor bir coğrafyada yaşıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Gelecek kuşaklara bu Cumhuriyetin ikinci yüzyılını çok daha kuvvetli bırakabilmek için 2 unsura dikkat edilmesi gerektiğini aktaran Vali Kırbıyık, Birisinin birlik ve beraberlikten asla taviz vermemek, diğerinin ise çok çalışmak olduğunu vurguladı.

"İftiraları asla kabul etmiyoruz"

Geçtiğimiz haftalarda Türk Silahlı Kuvvetleri’ne karşı atılan kimyasal silah ihtirasının herkesi rahatsız ettiğinin altını çizen vali Kırbıyık, bu ülkenin evlatları olarak, bir millet olarak Türk ordusuna atılan iftirayı asla kabul etmediklerini ifade etti.

Resepsiyona katılan davetliler çalan marşa Türk bayrağı sallayarak eşlik etti.

Düzenlenen resepsiyon fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.