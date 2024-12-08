Edirne Süper Amatör Lig’de 6. hafta maçında Keşan Atatürk Stadyumu’nda saat 14.00’de oynanması gereken Keşan Anafartalarspor ve Osmanlıspor arasındaki karşılaşması, güvenlik güçlerinin gecikmesinden dolayı ertelendi.

Süper Amatör Lig’de mücadele eden Anafartalarspor, sahasında 3 puan almak için müsabaka için tüm hazırlıklarını tamamladı. Her iki takım oyuncuları forma ve kramponlarını giyerek sahaya çıkarken taraftarlar ise tribündeki yerini aldı. Hakem heyetinden, teknik direktörüne kadar herkesin hazır bulunduğu müsabakanın güvenliğini sağlayacak olan Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri zamanında gelmeyince mücadele tatil edildi.

Yeşil sahaya çıkan ev sahibi ve konuk takım oyuncuları, maçın tatil edilmesiyle soyunma odasına gitti. Polislerin saat 14.28’de gelmesine rağmen maç ileri bir tarihe ertelendi.

"Hakem inisiyatif kullanabilirdi"

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Yönetim Kurulu Üyesi Taner Karatepe, "Emniyet mensupları geç gelmesinden dolayı maç ertelendi. Hakemin aldığı karar normalde çok doğru fakat hakemin inisiyatif kullanması beklenirdi. Güzel bir hava, Osmanlıspor kaç kilometre yoldan gelmiş" diyerek karşılaşmanın ileri bir tarihe ertelendiğini söyledi.