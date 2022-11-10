Edirne’de sokak satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Edirne’de bir evde havan topu mermisi ve uyuşturucu ele geçirildi Edirne’de bir evde havan topu mermisi ve uyuşturucu ele geçirildi

Edirne’de sokak satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sokak satıcılarına yönelik 6 adreste eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Edirne’de polis ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik 6 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 86,89 gram metamfetamin ve 0,24 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucudan elde edilen 6 bin 400 liraya el konuldu. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3’ü tutuklandı.