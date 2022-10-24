Edirne’de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Edirne’de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şubesi ekipleri başarılı bir operasyona daha imza attı.

Polis ekipleri, kaçak ürüne yönelik yaptıkları çalışma sonucunda Y.A. idaresindeki araçta ve kamyonete yolcu olarak bulunan M.Ç ve E.Ö. isimli şahıslar üzerinde arama yaptı.

Yapılan aramada bir milyon 152 bin adet sigara filtresi, 3 bin adet markasız gözlük, 50 bin adet içi boş makoron, 7 bin 488 adet farklı markalarda elektronik sigara,180 adet elektronik sigara başlığı, 350 adet elektronik sigara ateşleyicisi olmak üzere piyasa değeri 5 milyon lira olduğu değerlendirilen malzeme ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar Y. A., M. Ç. ve E. Ö. gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.