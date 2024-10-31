Edirne’de sahte Euro madeni paraların piyasaya sürüldüğü istihbaratı üzerine harekete geçen polis ekipleri İstanbul’da üretildiği ve dağıtımının yapıldığı atölyeye operasyon düzenledi. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri kent merkezinde sahte madeni 2 avro paraların piyasaya sürüldüğünü tespit etti. Koordineli yapılan çalışmalar çerçevesinde sahte paraların İstanbul’da üretildiği ve dağıtımının yapıldığı atölye tespit edilerek operasyon düzenlendi. Atölyede yapılan aramada çok sayıda sahte para yapımında kullanılan materyal, lazer kesim cihazı ve pres makinesi bulundu.

Operasyonda 947 adet sahte 2 Euro madeni para, 61 parça para boyutlarına göre basma kalıbı olduğu değerlendirilen metal kalıplar, kısmi 6 Euro şekilleri olan metal plaka, bin 50 adet farklı ebatlarda farklı renklerda içi boş halka, 200 farklı ebatlarda göbek,1 adet lazer kesim cihazı, 1 adet kompresörlü pres makinesi, 1 adet metal delmeye yarayan matkap makinesi ve ekipmanları, 1 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet 9x19 milimetre fişek, 16 adet tablet uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2’si adli kontrol, 3’ü ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.