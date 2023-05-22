Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde düzenlenen "Edirne Lezzet Şenlikleri", Havsa’nın Naip Yusuf köyünde yapılan etkinliklerle devam ediyor.

Köy sakinlerinden Havva Sevimler, ”Kayınvalidem öğretti bizlere. Sabahtan yufka açmaya başlardık. Rahmetli hep böyle kabak tatlıları yapardı. Açardık kabakları, o da rendeleyip yapardı, herkese tattırırdık” dedi.

Akademisyen Meryem Şentürk Pelin, “Bugün Naip Yusuf köyündeyiz. 27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde Havsa Kadın Üreticiler Kooperatifi ile beraber Naip Yusuf Köyü ve sakinlerinin emekleriyle birlikte Pomak yemekleri tanıtımını düzenliyoruz. Köyümüzdeki bütün herkesin destekleriyle 20 çeşit yemek hazırladık. Şimdi de ikram edeceğiz” diye konuştu.

Sevim Kutlu ise, “Türk Mutfağı Haftası’nda ne yapabilirim diye düşünürken Pomak adetlerini tanıtalım istedim. Meryem Hanım sağ olsun hemen yardıma koştu. Onun ilgi alanı ve eğitim alanı, biz sadece projenin yardım kısmındaydık. Yemekleri beraber pişirdik. Yemeklerimiz sunulacak, güzel bir gün geçireceğiz inşallah. Bu yemekleri çok yapardı. Fasulye, keşkek, tapuda yemeği, bakla çorbası, bütün hepsini yapardı. Şimdi gençlerimize tanıtacağız” şeklinde konuştu.

Muhtar Serkan Şahin, “Bugün çok mutluyuz. Yöresel Pomak yemeklerinin tanıtımını gerçekleştireceğiz. Böyle bir etkinlik yapmış bulunuyoruz, gururluyuz, mutluyuz, sevinçliyiz“ dedi.

Etkinlikte 20 çeşit Pomak yemeği katılımcılara ikram edildi.