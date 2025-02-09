Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Boztepe, Türkmen, Akçeşme ve Kılıç Köyü büyük bir çevre felaketiyle karşı karşıya olduğu yönünde açıklamalarda bulunan Keşan Kent Konseyi Başkanı Dr. Uğur Özdağlı jeotermal projesi için 400 tepki imzasının Kaymakamlık Makamı'na verildiğini açıkladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de Keşan'da Paşada Web Portal Hizmetleri ve Dijital Yayıncılık Ltd. Şti.'nin 21 Ocak 2025 tarihinde jeotermal enerji projesi ve seracılık faaliyetleri için yeni bir başvuruda bulunduğunu ancak bunun köy halkı için yeni bir tehdit olmadığını belirterek, şirketin 18 Temmuz 2023’te de aynı projeyi sunduğunu ve büyük tepkiler üzerine ÇED sürecinin durdurulduğunu anımsatan Keşan Kent Konseyi Başkanı Dr. Uğur Özdağlı, toplanan imzaları Kaymakamlık'a iletti.

Projenin aynen tekrar gündeme getirilmesine tepki gösteren Keşan Kent Konseyi Başkanı Dr. Uğur Özdağlı, "Halkın endişeleri, bilim insanlarının uyarıları, daha önce verilen hukuki kararlar tamamen yok sayıldı. Bu durum, köy halkı tarafından kötü niyetin en açık göstergesi olarak değerlendiriliyor. Yetkililer, bu oyunu görmezden mi gelecek?" diye sordu.

Aynı firmanın ikinci kez bu proje ile ilgili 21 Ocak 2025 tarihinde başvuruda bulunması sonrasında başlattıkları imza kampanyasına toplanan 400 imzayı Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz’a sunduklarını açıklayan Dr. Özdağlı'ya, CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, CHP Keşan Kadın Kolları Başkanı Emine Gegeoğlu ile köylerden gelen vatandaşlar ile çevreciler de eşlik etti.

"Bu artık sadece 2-3 köyün tarlasının, merasının mücadelesi değil! Bu artık tüm Trakya’nın toprağına sahip çıkma mücadelesidir" diyen Dr. Özdağlı, "Onlar ağacın yeşilini, başağın sarısını tanımazlar! Onlar sadece doların, euronun renklerini bilirler! Atalarımızdan bize miras kalan bu bereketli ovaları özel sektöre devredip, onların kemiklerini sızlatmayın! Bugün bize 40-50 dekar demiyorlar, tam 5800 dekar verimli tarım arazisini elimizden almak istiyorlar. Oysa devletin görevi, bu toprakları korumaktır, satmak değil! Ama yasaları hiçe sayarak, “milli çıkar” adı altında, “stratejik yatırım” diyerek, bizim topraklarımızı özel şirketlere peşkeş çekmeye çalışıyorlar. Toplanan 400 imzayı Kaymakam Cemalettin Yılmaz’a teslim ettik" dedi.